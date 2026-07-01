|04.Jul.2026
Heise Verlag (ANF)
| Worms - Director's Cut: Worms-Schöpfer kündigt Erweiterungspaket an
Andy Davidson, der Erfinder der Worms-Reihe, veröffentlicht im August ein kostenloses Erweiterungspaket für "Worms: The Director's Cut". Enthalten sind mehr 40 neue Level, die in Zusammenarbeit mit der Demoszene entstanden sind, außerdem gibt es über 50 Sound-Sets und zehn frische Landschaftstypen. (cg)
[Meldung: 04. Jul. 2026, 23:39] [Kommentare: 1 - 05. Jul. 2026, 09:12]
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