|05.Jul.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 04.07.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 04.07.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-07-04 improved: Flight Of The Intruder (Spectrum HoloByte) compatible with Analog joystick now (Info)
- 2026-06-29 improved: Cannon Fodder (Sensible Software) uses exp memory now, fixed a crash with many recruits (Info)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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