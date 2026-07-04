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|05.Jul.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
fheroes2_1.1.17.lha Games/Strategy fheroes2 is a recreatio... Wayfarer_11.4.lha MorphOS-update Wayfarer is the latest ... airScanner_0.74.lha Office/Scan Driverless eSCL/AirScan... FontTester_2.10.lha Office/Show Font Tester Sigma_1.4.lha Office/Spreadsheet Sigma Demo - a spreadsh...(snx)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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