|05.Jul.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
wildmidi.i386-aros.zip aud/pla 423kb Midi Player
wildmidi.x86_64-aros-v11.zip aud/pla 446kb Midi Player
scummvm-2026.3.0.x86_64-a... emu/mis 127Mb ScummVM-2026.3.0-SDL2.x86_64 ABIv11
augustusandjulius.x86_64-... gam/str 31Mb Augustus and Julius Caesar3 Engine
fonttester.lha uti/tex 2Mb Test the fonts installed in your...
(snx)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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