|05.Jul.2026
| OS4Depot-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
libfreetype.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Free, High-Quality, and Portab...
libharfbuzz.lha dev/lib 13Mb 4.1 HarfBuzz text shaping engine
libsdl2_ttf.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL2
libsdl3_ttf.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL3
libxvidcore.lha dev/lib 1Mb 4.1 MPEG-4 Simple and Advanced Simpl...
libcurl.lha dev/lib 3Mb 4.1 The multiprotocol file transfer ...
libopenssl.lha dev/lib 22Mb 4.1 The open source toolkit for SSL/TLS
libx264.lha dev/lib 12Mb 4.1 H.264/MPEG-4 AVC video compressi...
pirates_resque.lha gam/chi 29Mb 4.1 Eyes candy game for X5000
super_trevor_land.lha gam/pla 80Mb 4.1 Optimized version of the isometr...
hwp_soundfx.lha lib/hol 1Mb 4.0 Hollywood plugin for SoundFX
amigagpt.lha net/cha 5Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT
tgamiga.lha net/cha 332kb 4.1 Native MTProto Telegram chat client
curl.lha net/mis 692kb 4.1 Command line URL file transfer
transfer.lha net/mis 483kb 4.0 Serial file transfers between 2 ...
slovo.lha off/wor 4Mb 4.1 Simple wordprocessor
fonttester.lha uti/tex 2Mb 4.0 Tool to test the fonts installed...
v-mplayer.lha vid/med 18Mb 4.1 Modern Mediaplayer with Hollywoo...
videovortex.lha vid/pla 6Mb 4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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