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|05.Jul.2026
| Aminet-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem Aminet hinzugefügt:
zlogin.lha comm/bbs 30K OS3 RLogin Door to play rem... crashedit_aos.lha comm/fido 732K OS3 FTN message editor AmiWeatherForeCasts16.lha comm/misc 57K OS3 Weather forecasting app... transfer.lha comm/misc 483K VAR Serial file transfers b... tgamiga.i386-aros.lha comm/tcp 256K ARO Native MTProto Telegram... tgamiga.m68k-amigaos.lha comm/tcp 239K OS3 Native MTProto Telegram... tgamiga.ppc-amigaos.lha comm/tcp 332K OS4 Native MTProto Telegram... tgamiga.ppc-morphos.lha comm/tcp 360K MOS Native MTProto Telegram... tgamiga.x86_64-aros.lha comm/tcp 352K ARO Native MTProto Telegram... TheWire13.lha comm/tcp 105K OS3 lightweight TCP/IP stac... Amelinium.lha comm/www 3.2M OS3 Modern Amiga Web Browse... Lubricator.lha comm/www 157K OS3 GUI HTTP search/downloa... RSSTicker.lha comm/www 21K OS3 Multiple RSS NewsScroll... strange68K.lha comm/www 398K OS3 strange' is strange Sevgi_Engine.lha dev/c 899K OS3 Open source video game ... wla_dx_v10.7.lha dev/cross 11M OS3 WLA DX - Cross Macro As... HWP_SoundFX.lha dev/hwood 1.1M VAR ultimate sound processo... AmiShockolate.zip game/actio 1.7M ARO Porting of Shockolate (... Super_Trevor_Land_AROS.zip game/jump 62M ARO Isometric platformer fo... Super_Trevor_Land_OS4.lha game/jump 80M OS4 Isometric platformer, o... galamiga.zip game/shoot 330K OS3 Galaga-inspired arcade ... MiniConnect4.lha game/wb 64K OS3 Multiplayer Online Conn... optipng-morphos.lha gfx/misc 3.9M MOS Advanced PNG optimizer AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 12M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... AmiNetRadioV41.lha mus/play 996K OS3 Amiga multiformat audio... MASWaver.lha mus/play 27K OS3 Webradio Streamer for M... tinyedit_aos.lha text/edit 626K OS3 Lightweight text editor AmiTLS13.lha util/libs 35K OS3 A new compact TLS/HTTPS... IdentifyMOS.lha util/libs 13K MOS Identify.library replac... AmigaGPT.lha util/misc 5.0M VAR App for chatting to Cha... ISSTracker.lha util/misc 68K OS3 ISS live Tracker on a W... VATestprogram.zip util/misc 11M OS3 Versatile Amiga Testpro... xSysInfo.lha util/moni 80K OS3 Classic Amiga System In...(snx)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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