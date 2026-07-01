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|06.Jul.2026
| Open-Source-Ersatz für Amiga-CD-Dateisystem: ODFileSystem 0.6
Stefan Reinauer hat einen modernen Open-Source-Ersatz für das Amiga-CD-Dateisystem mit Unterstützung für ISO 9660, Rock Ridge, Joliet, UDF, HFS, HFS+ und virtuellen CDDA-Audiospuren erstellt.
Die Version 0.6 ist ein Performance-Update: im cdbench-Test (68020 -O2 Release-Build) steigt der sequenzielle Lesedurchsatz von 46.262 KiB/s auf 197.673 KiB/s – eine Steigerung um das 4,3-Fache (+327 %) – und läuft nun 27 % schneller als das ursprüngliche CDFileSystem von AmigaOS 3.2.x, das es ersetzt. Diese Version bietet außerdem Unterstützung für High Sierra, ISO 9660 Level 3 und native Symlinks.
Downloads:
ODFileSystem.lha (207 KB)
ODFileSystem-amigaos4.lha (293 KB) (dr)
[Meldung: 06. Jul. 2026, 19:09] [Kommentare: 1 - 07. Jul. 2026, 09:43]
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