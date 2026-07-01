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|07.Jul.2026
| CDBench: Benchmarks von Amiga-CD-Filesystemen
Mit CDBench steht ein neues Benchmark-Werkzeug für AmigaOS bereit, das die Performance von CD-Dateisystemen misst. CDBench arbeitet auf der gemounteten AmigaDOS-Ebene und unterstützt damit ISO9660, Rock Ridge, Joliet, UDF, Bridge-Discs sowie Audiotracks, die vom Dateisystem als Dateien bereitgestellt werden.
Die parallel veröffentlichten Benchmark-Ergebnisse vergleichen acht CD-Filesysteme: CDFileSystem, AllegroCDFS, BabelCDFS, CacheCDFS43, CacheCDFS, AmiCDFS, AsimCDFS und ODFileSystem. Gemessen wurden unter anderem sequenzielle Lesegeschwindigkeit, Zugriffszeiten und Durchsatz bei verschiedenen Blockgrößen. Die Ergebnisse dienen als Referenz für eigene Messungen und Vergleiche unterschiedlicher CD-Dateisystem-Konfigurationen.
Quellcode und Benchmark-Tabelle stehen auf GitHub bereit. (nba)
[Meldung: 07. Jul. 2026, 10:19] [Kommentare: 0]
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