|07.Jul.2026
| AmigaOS 4: AmigaGCConDocker 3.2.0
AmigaGCConDocker, ein Docker-Image für die AmigaOS-4-Entwicklung (amiga-news.de berichtete), ist in Version 3.2.0 erschienen. Neu hinzugekommen sind Node.js v24 und npm v11.
Bei den aktualisierten Komponenten stechen das SDK (v54.25), clib4 (v2.2) und die Basis-Images (v1.8.0) hervor. Ebenfalls aktualisiert wurden libogg (v1.3.6), libopus (v1.6.1), sdl3_image (v3.4.4) sowie zahlreiche weitere Bibliotheken. Die Header-Dateien pthread.h und sched.h wurden verschoben, um Konflikte zu vermeiden. Das Image basiert nun auf Ubuntu Resolute v26.04. (nba)
[Meldung: 07. Jul. 2026, 10:41] [Kommentare: 0]
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