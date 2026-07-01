Terminalprogramm: NComm nach 30 Jahren aktualisiert

Das klassische Terminalprogramm NComm liegt nach rund 30 Jahren erstmals wieder in einer neuen Version vor, wie das schwedische Onlinemagazin safir berichtet. Version 3.07, Ende Juni veröffentlicht, entstand, weil Ola Lidholm und Gunnar Karlström bei der Entwicklung eigener Amiga-Hardware mit serieller Emulation auf einen alten NComm-Bug stießen: Unter bestimmten Umständen wurde ein fehlerhaftes Zeichen in den Eingabepuffer geschrieben, was ZModem-Downloads verhinderte.



Originalentwickler Torkel Lodberg stellte den Quellcode zur Verfügung und erlaubte die neue Veröffentlichung. Neben der Fehlerkorrektur wurden zwei neue Baudraten ergänzt: 230.400 und 1.500.000 Baud, letztere speziell für eigene Hardware der Entwickler. Das bestehende Keyfile aus früheren Versionen bleibt gültig und ist im Archiv enthalten. NComm 3.07 steht im Aminet zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 07. Jul. 2026, 10:52] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

