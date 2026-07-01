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|08.Jul.2026
| Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.10.0
Der in Rust verfasste Amiga-Emulator Copperline, ursprünglich bloß zu Diagnosezwecken geschrieben, weist mit der Version 10 eine Reihe von Neuerungen auf, darunter 68060- und A4091-Unterstützung sowie eine erweiterte Abbildung des 68030/68040-MMU- und -Cache-Verhaltens. (snx)
[Meldung: 08. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 0]
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