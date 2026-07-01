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08.Jul.2026



 Windows/Linux/Mac OS: Amifuse 0.6.0 zur Nutzung von Amiga-Dateisystemen
Mit Amifuse lassen sich unter Windows, Mac OS und Linux über FUSE Datenträger mit Amiga-Dateisystemen anmelden. Dabei werden die Originaltreiber des jeweiligen Dateisystems mittels einer 68k-Emulation genutzt.

Die Version 0.6.0 ermöglicht es nun insbesondere, die Disketten- und Festplattenabbilder unter Windows nahtlos zu integrieren, sodass ein Doppelklick auf eine HDF-Datei alle enthaltenen Partitionen zum Lesen und Schreiben im Datei-Explorer einbindet. (snx)

[Meldung: 08. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 0]
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