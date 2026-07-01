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09.Jul.2026



 Print-/PDF-Magazin: Komoda & Amiga plus #30 (polnisch/englisch)
Komoda & Amiga plus ist ein in englischer und polnischer Sprache verfügbares Print- & PDF-Magazin im A4-Format rund um C64 und Amiga. Die dreißigste Ausgabe enthält u.a. Testberichte zu Orbital Mission und Terra Cresta, eine Übersicht über die besten Multiplayer-Spiele auf C64 und Amiga sowie den Bericht "Amiga in the Hands of the Famous". (cg)

[Meldung: 09. Jul. 2026, 09:13] [Kommentare: 0]
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