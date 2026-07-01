|09.Jul.2026
Andrea Palmatè (ANF)
| AmigaOS 4: Web-Browser Odyssey 3.1.0
Andrea Palmatè hat ein weiteres Update des auf der WebKit-Engine 2.24.4 aus dem Jahre 2019 basierdenden Web-Browsers Odyssey veröffentlicht. Im Vergleich zu den vor Monaten veröffentlichten Alpha-Versionen wurden noch mal einige Fehler beseitigt:
Laut Entwickler seien noch zahlreiche weitere Fehler zu beseitigen, die bekannten Fehler werden bei Github dokumentiert. (cg)
- The browser exit issue that prevented a return to DOS has also been fixed.
- The emojis that can be seen on the new browser home page with links to the most common AmigaOS4 sites have been correctly implemented.
- Sqlite now has active wal support thanks to clib4, which makes reading/writing to Sqlite much faster.
[Meldung: 09. Jul. 2026, 23:55] [Kommentare: 0]
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