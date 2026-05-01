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10.Jul.2026



 m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.4 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete). Nun wurde die Version 0.2.4 veröffentlicht:

Changed
  • Mnemonic (reference) docs: separate variants with CCR/SR/USP operands (e.g., ANDI vs. ANDI to CCR vs. ANDI to SR)
  • M68k Browser "Mnemonics" tab:
    • add exclamation icon for privileged variants
    • add Include CPU32 Only Mnemonics toggle filter
    • Mnemonic docs: add Include MC68020 Only Variants toggle filter
  • View | Quick Definition for (local) label: show up to five following statements; stop at the next (local) label
Added
  • Editor Color Scheme settings:
    • add Labels | Symbol for label declarations for directives like EQU, SET etc.
    • add Macros | Macro label for MACRO name label
  • M68k Browser: support Navigate | Select In... to open the current editor element (instruction, directive, register) in browser
  • M68k Browser: add keyboard shortcuts for toggling current pane settings (see tooltips)
  • CPU32 support:
    • BGND
    • LPSTOP
    • TBLS/TBLSN
    • TBLU/TBLUN
  • Code | Move Element Left/Right: support double data register (e.g., d0/d1 in mulu.l (a0),d0:d1)


Fixed
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