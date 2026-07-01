|10.Jul.2026
| Bilderarchiv: Commodore Amiga 500 Artwork
Simone Poggiali hat einige der Kunstwerke, die er 1991 auf seinem Amiga 500 Plus geschaffen hat, auf einer Webseite veröffentlicht. Die Bilder wurden hauptsächlich mit Deluxe Paint und Brilliance erstellt und anschließend mit Amiga BASIC nachbearbeitet. Damals verfügte sein Amiga über zwei Diskettenlaufwerke und 2 MB RAM.
Die Bilder in diesem Portfolio wurden aus VHS-Sicherungskopien wiederhergestellt, die von seinem Amiga aufgenommen worden waren. Aus diesem Grund wirken einige von ihnen leicht unscharf. (dr)
[Meldung: 10. Jul. 2026, 20:58] [Kommentare: 1 - 11. Jul. 2026, 00:10]
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