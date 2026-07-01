amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
11.Jul.2026
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: ASM 2023 ausverkauft - jetzt als PDF verfügbar
Die Print-Ausgabe der "ASM 2023" ("Aktueller Software Markt") ist ausverkauft, ersatzweise gibt es jetzt eine PDF-Version für den halben Preis (4 Euro). (cg)

[Meldung: 11. Jul. 2026, 23:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.