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|11.Jul.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: ASM 2023 ausverkauft - jetzt als PDF verfügbar
Die Print-Ausgabe der "ASM 2023" ("Aktueller Software Markt") ist ausverkauft, ersatzweise gibt es jetzt eine PDF-Version für den halben Preis (4 Euro). (cg)
[Meldung: 11. Jul. 2026, 23:01] [Kommentare: 0]
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