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|11.Jul.2026
Games That Weren't
| Amiga Games That Weren't: Spielbare Prototypen von "Ninjanimal"
"Ninjanimal" von Titus sollte ein seitwärts scrollendes Beat'em Up für diverse 8- und 16-Bit-Plattformen werden, wurde jedoch nie fertiggestellt. Amiga Games That Weren't hat jetzt spielbare Prototypen der Amiga- und ST-Umsetzungen aufgetrieben und zum Download verfügbar gemacht. (cg)
[Meldung: 11. Jul. 2026, 23:22] [Kommentare: 0]
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