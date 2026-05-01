11.Jul.2026









THEA1200: RGL beantwortet die meistgestellten Fragen

In einem Youtube-Video beantwortet Stuart von Retro Games Limited die Fragen, die zum angekündigten THEA1200 am häufigsten eingehen: Der Rechner wird mit Workbench 3.1 ausgeliefert. Er kann die Workbench allerdings auch von einem USB-Stick booten, Nutzer können also beliebe Versionen des Betriebssystems nutzen.

THEA1200 bootet entweder direkt in die Workbench, oder in das "Games Carousel". Der Nutzer kann bei jedem Bootvorgang entscheiden, was ihm lieber ist.

WHDLoad-Installs und sonstige HD-Versionen können direkt von einem USB-Stick gestartet werden - sie werden im Games Carousel erkannt - oder von der Workbench aus auf den internen Datenträger kopiert werden.

Hundertprozentige Kompatibilität könne man nicht versprechen, man habe aber viel Zeit investiert um den Rechner so kompatibel wie möglich zu machen. Wer einen Titel findet, der Probleme macht, wird gebeten ihn Retro Games zu melden.

Gehäuse und Tastatur fühlen sich an wie beim ursprünglichen A1200. Unterschiede zum Original seien das digitale Video-Signal mit 720p sowie die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen schnellen Prozessoren.

Es wird möglich sein, andere Amiga-Modelle zu emulieren. A500 und CD32 werden als Beispiele genannt. Die Konfiguration kann global oder für jedes Spiel einzeln festgelegt werden. RTG wird unterstützt.

Floppy-, Festplatten und CD-Images werden unterstützt, außerdem fertige WHDLoad-Installs. Alle Typen können sowohl vom Games Carousel gestartet als auch von der Workbench aus eingebunden werden.

Peripheriegeräte, die für den originalen A1200 gedacht sind, werden nicht unterstützt. Ausnahme: Eingabegeräte können mittels passendem USB-Adapter genutzt werden.

Der A1200 sei natürlich auch für den produktiven Einsatz geeignet (RTG, RAM, schnellerer Prozessor), er sei nicht nur eine Spiele-Maschine.

Die Produktion in China sei angelaufen, die Firmware hat inzwischen "Gold"-Status erreicht. (cg)



[Meldung: 11. Jul. 2026, 23:47] [Kommentare: 8 - 12. Jul. 2026, 17:35]

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