|12.Jul.2026
| Bildbearbeitung: Graphic Designer 1.04
Graphic Designer kombiniert Ansätze von Bildbearbeitungs-, DTP- sowie Präsentationsprogrammen und erlaubt das Gestalten von Illustrationen mit bis zu zwölf Ebenen, die später als IFF-Bilddatei exportiert werden können. Nach diversen Beta-Veröffentlichungen liegt der Graphic Designer nun in der Version 1.04 vor, mit welcher die Arbeit daran enden soll.
Wie der Autor zudem mitteilt, erscheine in etwa vier Wochen eine kommerzielle Fassung mit 24 Ebenen auf CD und zum Herunterladen - die Erlöse kämen vollständig ACP&TCP zugute. (snx)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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