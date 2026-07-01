|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|12.Jul.2026
MorphZone (Webseite)
| MorphOS: CellBasics-Betatestprogramm gestartet
CellBasics ist ein Tabellenkalkulationsprogramm für MorphOS von Jacek 'jacadcaps' Piszczek (amiga-news.de berichtete). Dieser Tage hat nun der öffentliche Betatest begonnen - wie beim Autor üblich, findet der entsprechende Austausch über einen Forumseintrag der MorphZone statt.
Das Programm unterstützt die meisten Excel-Funktionen in mehreren Sprachen, lädt und speichert im XLSX- sowie CSV-Format und verfügt über eine umfassende ARexx-Schnittstelle, sodass es auch vollständig von einem Skript aus genutzt werden kann, um etwa lediglich schnell ein paar Excel-Formeln anzuwenden. (snx)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 2 - 12. Jul. 2026, 22:28]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.