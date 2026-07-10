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12.Jul.2026



 WHD-Load: Neue Pakete bis 11.07.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 11.07.2026 hinzugefügt:
  • 2026-07-11 improved: Workbench 3.1 (CBM) made WHDCtrl working for all Kickstarts (Info)
  • 2026-07-11 improved: Generic KickEmu Starter (Commodore/Amiga Inc.) made WHDCtrl working for all Kickstarts (Info)
  • 2026-07-10 updated: Emerald Mines (Kingsoft/Almathera) original installation mode (Info)
  • 2026-07-10 improved: Oilmania (Soft Company X) supports more versions, extra trainers, game bugs fixed (Info)
(snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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