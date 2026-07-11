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12.Jul.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 11.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
ACM_1.15.lha              Audio/Convert             A little tool to conver...
SoundFX_1.0.lha           Dependencies/Hollywood    Ultimate sound processo...
less-704.lha              Development/GeekGadgets   A paginator similar to ...
AmiArcadia_36.51.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
Modulo_0.3.lha            Graphics/3D               3D solid modeler based ...
optipng-7.9.1.lha         Graphics/Tools            An advanced PNG optimizer.
ImagePrint_1.2.lha        Graphics/Tools            Send images to the Morp...
AmigaGPT_3.0.0.lha        Misc                      App for chatting to Cha...
RadioNet_0.4.lha          Network/Streaming         Internet radio player (...
Sigma_1.9.lha             Office/Spreadsheet        Sigma Demo - a spreadsh...
Stylos_2.0.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
nextvi-6.1.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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