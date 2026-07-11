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|12.Jul.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 11.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.07.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
acm.lha aud/mis 5Mb Little and fast tool to convert ... augustusandjulius.x86_64-... gam/str 32Mb Augustus and Julius Caesar3 Engine(snx)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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