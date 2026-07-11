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12.Jul.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 11.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.07.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
acm.lha                      aud/mis 5Mb   Little and fast tool to convert ...
augustusandjulius.x86_64-... gam/str 32Mb  Augustus and Julius Caesar3 Engine
(snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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