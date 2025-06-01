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|12.Jul.2026
| Update zum Rechtsstreit zwischen Hyperion und Amiga
Ende März hatten Hyperion und die Amiga Corporation übereinstimmend bekanntgegeben, dass man erneut Verhandlungen über eine außergerichtliche Vereinbarung aufgenommen habe. Am 30. April beantragte (PDF) die Amiga Corporation im Gerichtsverfahren Hyperion Entertainment CVBA v. Itec, LLC et al. die Einstellung des Verfahrens. Ein "dismissal without prejudice" - also mit der Option für alle Beteiligten, später ein erneutes Verfahren zur selben Streitsache zu eröffnen. Grund für den Antrag: Die beiden Parteien hätten bereits Verhandlungen zu einer außergerichtlichen Einigung aufgenommen.
Die wichtigsten Punkte des Antrags:
Pünktlich zum Monatswechsel - also nach Ablauf der oben genannten Frist - hat Hyperion den digitalen Vertrieb von AmigaOS 3.2 wieder eingestellt. Der entsprechende Eintrag ist von der offiziellen Seite verschwunden; sucht man in der Kopie bei archive.org vom Mai den entsprechenden Link heraus, landet man auf einer leeren Seite bei 2checkout.com. Ob diese Maßnahme auf ein Scheitern der Einigungsverhandlungen hindeutet oder Bestandteil einer tatsächlich erzielten außergerichtlichen Einigung ist, ist derzeit unklar.
Anmerkung der Redaktion: Mike Battilana wollte sich gegenüber amiga-news.de nicht zum aktuellen Stand der Verhandlungen äußern, was es in unseren Augen ziemlich unwahrscheinlich macht, dass bereits eine Einigung erzielt wurde. (cg)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 20:45] [Kommentare: 5 - 13. Jul. 2026, 00:19]
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