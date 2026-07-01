|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|13.Jul.2026
| Print-/PDF-Magazin: COMPUTE!'s Gazette, Ausgabe 13
COMPUTE!'s Gazette ist ein Print-/PDF-Magazin, das im Jahr 2025 neu aufgelegt wurde und sich mit dem kompletten Spektrum an Retro-Rechnern befasst. Die digitale bzw. gedruckte Ausgabe #13 bietet unter anderem eine Commodore-Ecke und ein BASIC-Tutorial. (dr)
[Meldung: 13. Jul. 2026, 06:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.