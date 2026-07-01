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14.Jul.2026
Christian 'xeno74' Zigotzky


 Linux: Langzeit-Kernel 5.10.260 für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den stabilen Langzeit-Kernel 5.10.260 für X1000- und e5500-Systeme veröffentlicht. Das Release enthält einige ältere DRM-Treiber, darunter 3dfx, Matrox und ATi. Download und weitere Informationen stehen auf GitHub bereit. (nba)

[Meldung: 14. Jul. 2026, 18:49] [Kommentare: 0]
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