|14.Jul.2026
| Bellatrix 0.0.1: Bare-Metal-Amiga-Emulator für den Raspberry Pi 3B
Mit Bellatrix liegt ein neues Projekt vor, das den Raspberry Pi 3B ohne Betriebssystem direkt als Amiga-Emulator betreibt. Anders als bei gängigen Ansätzen läuft Bellatrix vollständig ohne Linux oder Hypervisor: Es übernimmt den Raspberry Pi auf Hardware-Ebene und integriert die Emu68-M68K-JIT-Engine mit der Rigel-Amiga-Chipsatz-Bibliothek, die CIA, Agnus, Paula und Denise emuliert.
Die erste Version bietet sechs Kernel-Varianten: jeweils Musashi 68000, Musashi 68040 und Emu68 in Einzel- und Mehrkern-Ausführung. Empfohlen wird derzeit der Musashi-68040-Build, da die Emu68-JIT-Integration noch experimentell ist. Bereits funktionsfähig sind Kickstart 1.3/Workbench 1.3, AROS, USB-HID-Eingabe sowie eine Mehrkern-Laufzeitarchitektur. Noch in Arbeit sind unter anderem SD-Karten-Boot mit RDB-Partitionen, RTG-Unterstützung, Bluetooth-HID und HDMI-Audio. (nba)
[Meldung: 14. Jul. 2026, 18:54] [Kommentare: 3 - 14. Jul. 2026, 21:32]
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