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14.Jul.2026
Puni (ANF)


 AmigaOS 4: "Monthly Roundup" wird eingestellt
Wie auf dem Old School Game Blog bekanntgegeben wurde, stellt der Betreiber Puni/Void den AmigaOS 4 Monthly Roundup ein. Die Übersichten für Mai und Juni 2026 waren bereits ausgefallen; ein neuer Beitrag erklärt die Hintergründe. Der Monthly Roundup war eine regelmäßige Zusammenfassung von Neuigkeiten rund um AmigaOS 4 und hatte sich als nützliche Anlaufstelle für die OS4-Community etabliert. (nba)

[Meldung: 14. Jul. 2026, 18:59] [Kommentare: 1 - 14. Jul. 2026, 19:58]
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