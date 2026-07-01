Individual Computers: Softwareupdate für Buddha Plus One

Nach fast drei Jahren hat Individual Computers ein Softwareupdate für den Buddha Plus One veröffentlicht. Das erste Update für den IDE-Controller bringt zwei neue Funktionen mit sich.



Neu ist erstens die Unterstützung für FAT-formatierte Medien: Festplatten oder CF-Karten in diesem Format werden nach dem Einschalten automatisch eingebunden, ohne dass zusätzliche Software nötig ist. Voraussetzung ist, dass das Medium keinerlei Reste einer Amiga-RDB enthält. Hot-Plugging wird ausdrücklich nicht unterstützt. Zweitens können CD-Laufwerke an den IDE-Ports nun ebenfalls automatisch eingebunden werden; enthält eine eingelegte CD eine Datei namens s/startup-sequence, versucht das System automatisch von ihr zu booten. Beide Funktionen müssen zunächst in b1tool aktiviert werden.



Das Update ist ausschließlich mit dem Buddha Plus One kompatibel – ältere Buddha-Controller verfügen nicht über ausreichend Flash-Speicher. Der Download steht im iComp-Wiki bereit. (nba)



[Meldung: 14. Jul. 2026, 19:11] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

