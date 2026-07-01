|15.Jul.2026
| A-EON Technology: Interessebekundung an Version 4 von OpenGL ES möglich
Wie A-EON Technology auf seiner Webseite mitteilt (PDF-Datei), können sich Kunden, welche die feste Absicht haben, eine Version 4 der OpenGL-ES-Bibliothek für AmigaOS 4 zum Preis von 35 Britischen Pfund (etwa 41 Euro) vorzubestellen, per E-Mail melden.
Hierbei handelt es sich noch nicht um die eigentliche Vorbestellung, sondern es soll zunächst ermittelt werden, ob überhaupt mindestens 100 ernsthafte Interessenten zusammenkommen, bevor mit der Arbeit daran begonnen wird. Konkrete Aussagen zum beabsichtigten Funktonsumfang werden indes nicht getroffen. (snx)
[Meldung: 15. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 4 - 15. Jul. 2026, 14:09]
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