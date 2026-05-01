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16.Jul.2026



 Soundtrack zu "Return to Blacktooth" separat erhältlich
Der Soundtrack des Anfang Mai veröffentlichten isometrischen Arcade-Adventures "Return to Blacktooth" kann jetzt auch separat erworben werden. Für 4,99 USD (ca. 4,35 Euro) erhält man MP3- (320 kbps) und WAV-Dateien der je sieben Amiga- und Atari-Tracks. (cg)

[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:15] [Kommentare: 0]
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