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|16.Jul.2026
amiga-imager.de (ANF)
| macOS: Amiga Imager 0.99, Tester gesucht
Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für klassische Amigas, PiStorm/Emu68 oder den MiSTer. Version 0.99 ist der Release Candidate für die kommende Version 1.0: Seit Version 0.98 gilt ein Feature-Freeze, diese Ausgabe konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und Feinschliff - mit einer bewussten Ausnahme: der neuen Unterstützung für Apollo/Vampire-Turbokarten.
Die wichtigsten Änderungen in Version 0.99:
Thomas Luebker schreibt: Rückmeldungen von Testern sind jetzt besonders wertvoll - gesucht werden vor allem Erfahrungen mit RTG-Karten (ZZ9000, P-Vision, VA2000, CyberVision, Picasso), Netzwerkkarten (PCMCIA, Zorro, Clockport, A314), USB-Karten (Subway, Highway, Algor, FreeWay), Vampire-Karten (V4-Familie und besonders V2), allen PiStorm-Varianten sowie UAE-, Amiberry- und MiSTer-Setups. Hilfreich sind dabei: Rechner und Karte, ROM-Version, die gewählte Konfiguration und das Build-Log, das die App neben dem Image ablegt. (cg)
[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:45] [Kommentare: 0]
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