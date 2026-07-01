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16.Jul.2026
amiga-imager.de (ANF)


 macOS: Amiga Imager 0.99, Tester gesucht
Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für klassische Amigas, PiStorm/Emu68 oder den MiSTer. Version 0.99 ist der Release Candidate für die kommende Version 1.0: Seit Version 0.98 gilt ein Feature-Freeze, diese Ausgabe konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und Feinschliff - mit einer bewussten Ausnahme: der neuen Unterstützung für Apollo/Vampire-Turbokarten.

Die wichtigsten Änderungen in Version 0.99:
  • Unterstützung für Apollo/Vampire-Karten (68080): SAGA-RTG startet direkt im richtigen Bildschirmmodus, V4Net-/V2ExpEth-Netzwerk mit Roadshow, der SD-Kartenslot wird automatisch eingebunden, die offiziellen Apollo- Kickstart-Tools liegen dem Image bei (validiert auf einer echten Icedrake-A1200)
  • FreeWay-CP-USB-Karten erhalten ihren korrekten, eigenen Treiber
  • deutlich zuverlässigerer Erststart bei Classic-Builds: Locale-Abfrage und Dock erscheinen jetzt verlässlich; USB wird einmalig über Trident eingerichtet (im Handbuch beschrieben)
  • HDToolBox verweist bei UAE-/Amiberry-Builds nun auf den richtigen Treiber
  • lesbare NewMeter-Farben auf Classic-RTG-Bildschirmen, korrigierte Icon-Positionen, AmiSSL-Kompatibilitätskorrektur
  • optionales Paket mit den Voraussetzungen für den IMP3-Chat-Client der deutschen Amiga-Community
  • sämtliche Erststart-Helfer auf den erzeugten Images sind jetzt einfache, lesbare AmigaDOS-Skripte - alles, was der Build auf dem Amiga ablegt, lässt sich selbst einsehen
  • komplett neu geschriebenes Handbuch (12 Kapitel, auch als PDF)
Amiga Imager 0.99 (Beta, Build 260715) benötigt macOS 14 oder neuer und läuft auf Apple Silicon und Intel.

Thomas Luebker schreibt: Rückmeldungen von Testern sind jetzt besonders wertvoll - gesucht werden vor allem Erfahrungen mit RTG-Karten (ZZ9000, P-Vision, VA2000, CyberVision, Picasso), Netzwerkkarten (PCMCIA, Zorro, Clockport, A314), USB-Karten (Subway, Highway, Algor, FreeWay), Vampire-Karten (V4-Familie und besonders V2), allen PiStorm-Varianten sowie UAE-, Amiberry- und MiSTer-Setups. Hilfreich sind dabei: Rechner und Karte, ROM-Version, die gewählte Konfiguration und das Build-Log, das die App neben dem Image ablegt. (cg)

[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:45] [Kommentare: 0]
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