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16.Jul.2026
mithrendal


 Web-basierter Emulator: vAmigaWeb meets Coppenheimer
mithrendal schreibt: "vAmigWeb hat ein sehr cooles Feature eingebaut bekommen. Memviewer mit Farbunterscheidung zwischen Blitter und CPU so kann man genau sehen, welches Spiel/Demo im Speicher was mit dem 'mächtigen' Blitter so anstellt, oder ob 'nur' mit der CPU gemalt wird.

Wie gehts?
  1. 'Memviewer' in der Menu Icon Bar anklicken. Falls ihr das Icon nicht findet: auf kleinen Displays wie bei bspw. einem Smartphone ist es im Normalfall nicht sichtbar und muss es erst in den Settings auf sichtbar schalten.
  2. Demo laden
  3. Bei einer spannenden Stelle ganz unten im 'Overview panel' bei 'Found Bitplanes' eine Bitplane-Adresse anklicken und dann öffnet sich in der Detailansicht die Grafik an der entweder die CPU (hellgraue Farbe) oder der Blitter (blaue Farbe) dran rummalen...
Man kann auch oben in den 'Single Step Modus' gehen (Knopf rechts neben dem 'Overview'), dann kann man sich das ganze Frame für Frame betrachten...

Als Referenz diente Coppenheimer von Alexander 'Losso' Grupe." (cg)

[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:54] [Kommentare: 0]
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