|17.Jul.2026
| Konverter für Godot-Projekte: Godot2Amiga 0.7.3
Godot2Amiga übersetzt Projekte der freien Spiele-Engine Godot mithilfe der Amiga C Engine (ACE) in nativen C-Code, der sich auf dem Amiga ausführen lässt. Aktuelle Zielplattform ist ein Amiga 500 mit Kickstart 1.3 und OCS-Chipsatz.
Mit der aktuellen Alphaversion 0.7.3 ist die erste verifizierte End-to-End-Pipeline von einer Godot-Textszene zu einem laufenden Amiga-Programm fertiggestellt. Der aktuelle Stand des Projektes wird folgendermaßen beschrieben:
(dr)
- Project validation
- Build generation
- Asset conversion
- Native compilation
- ELF → HUNK conversion
- Runtime packaging
- FS-UAE launcher
- Runtime asset loading
[Meldung: 17. Jul. 2026, 22:44] [Kommentare: 0]
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