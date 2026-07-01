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18.Jul.2026



 PDF-Magazin: Pitstop Retro, Ausgabe 1
"Pitstop Retro" ist ein neues Spiele-Magazin für C64 und Amiga. Die kostenlose Premieren bietet auf 24 Seiten Previews und Testberichte zu diversen aktuellen C64- und Amiga-Titeln. (cg)

[Meldung: 18. Jul. 2026, 21:55] [Kommentare: 0]
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