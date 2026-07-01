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18.Jul.2026
ArosWorld (ANF)


 Jump'n Run: Commander Keen IV für AROS
'A500Fan' hat die Engine Commander Genius auf AROS portiert, die u.a. die sieben Episoden des unter MS-DOS in den frühen Neunziger Jahren sehr beliebten Jump'n Runs Commander Keen abspielt. Die vierte, frei vertreibbare Episode des Original-Spiels wird mitgeliefert. (cg)

[Meldung: 18. Jul. 2026, 22:22] [Kommentare: 0]
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