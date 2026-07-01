|18.Jul.2026
| Printmagazin: Return, Ausgabe 65
Die 65. Ausgabe des deutschsprachigen Retro-Magazins RETURN ist für 9 Euro zzgl. Versandkosten beim Herausgeber bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
(cg)
- Crossover: Shinobi
- Intellivision Sprint
- Conquest of the Longbow
- 40 Jahre Magnetic Scrolls
- Neu für Amiga: Phantom Leap
- Commodore 64 Ultimate (Teil 2)
- NDR Klein Computer – Neu aufgebaut
- Nintendos Irrwege mit Niederländern
- RETURN unterwegs: Norsk Teknisk Museum
- Durchgezappt XL: Spiele mit Pinguin
- Sega Saturn Klassiker: Dragon Force
- Neu & verpixelt: Neon Inferno
- Arcadeklassiker: Under Defeat
- Return to Play: Wii
- Racin’ 64 Runde 2
[Meldung: 18. Jul. 2026, 22:54] [Kommentare: 0]
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