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18.Jul.2026
Indie Retro News (Webseite)


 Dachbodenfund: Unbekanntes Run'n Gun "Xeno Genesis"
"Xeno Genesis" (Video) ist ein Run'n Gun, das offenbar für eine Veröffentlichung durch Microvalue vorgesehen war, letztendlich aber durch den dänischen PD- und Budget-Versand Cat Computer Club vertrieben wurde. Ein Amiga-Fan hat jetzt beim Ausräumen des Dachbodens seines Bruders eine Kopie gefunden und für die Nachwelt erhalten.


Weiterführende Links:

Ursprüngliche Diskussion bei Reddit
Download bei mega.nz
Karte der kompletten Spielwelt (cg)

[Meldung: 18. Jul. 2026, 23:27] [Kommentare: 0]
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