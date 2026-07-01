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|19.Jul.2026
Amigaworld.net (Forum)
| MorphOS: PowerMac-Emulator SheetEater 0.8
Michal 'rzookol' Zukowski hat mit SheetEater einen Power-Macintosh-Emulator für MorphOS veröffentlicht, mit dem die PowerPC-Versionen von Mac OS in einem MorphOS-Fenster oder auf eigenem Bildschirm laufen. Es wird trotz JIT-Emulation allerdings ein Rechner mit mehr als 1,5 GHz benötigt.
Das Programm basiert auf den gleichfalls quelloffenen Projekten macemu und SheepShaver und bietet eine MorphOS-native Schnittstelle sowie einen PowerPC-bezogenen Ausführungskern. (snx)
[Meldung: 19. Jul. 2026, 05:46] [Kommentare: 0]
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