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19.Jul.2026



 Aminet-Uploads bis 18.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.07.2026 dem Aminet hinzugefügt:
MiniFTP.lha                    comm/tcp    25K  OS3 lightweight FTP Client ...      
TelegramAmiga-AROS.lha         comm/tcp   283K  ARO Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-AROS64.lha       comm/tcp   383K  ARO Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-MOS.lha          comm/tcp   396K  MOS Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-OS4.lha          comm/tcp   366K  OS4 Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga.lha              comm/tcp   263K  OS3 Native MTProto Telegram...      
thewire13-sana2-sdk.zip        comm/tcp    12K  OS3 TheWire13 TCP/IP stack ...               
TheWire13.lha                  comm/tcp   140K  OS3 lightweight TCP/IP stac...                 
Amelinium.lha                  comm/www   3.4M  OS3 Modern Amiga Web Browse...         
KP-CRACKTRO2026.zip            demo/aga   1.1M  OS3 Oldschool demo from sha...    
AmiBlocksIDE.lha               dev/c       66K  OS3 Code::Blocks-inspired n...         
HWP_HTTPStreamer.lha           dev/hwood   71K  VAR Stream HTTP files with ...         
CFish.lha                      game/board 366K  OS4 Strong UCI chess engine                  
ZZDoom.lha                     game/shoot 448K  OS3 Doom port for MNT ZZ900...       
DuneLegacy_RTG.lha             game/strat 4.0M  OS3 Amiga port of Dune 2 (D...       
Polanie-RTG-amiga.lha          game/strat 152K  OS3 Polanie (1996) Amiga RT...            
ttycity.lha                    game/think 1.4M  MOS Micropolis (SimCity) fo...    
3doc_i386-aros_v1.80.lha       gfx/3d     2.4M  ARO 3D Object Converter for...        
3doc_m68020_v1.80.lha          gfx/3d     2.4M  OS3 3D Object Converter for...
3doc_ppc-morphos_v1.80.lha     gfx/3d     3.2M  MOS 3D Object Converter for...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    12M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
Amico8.lha                     misc/emu   477K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
make.lha                       misc/emu   153K  OS3 Fantasy 8 bit style ret...        
AmiPG_CLI.lha                  mus/midi    27K  OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5...
AmiPG.lha                      mus/midi    77K  OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5...
MASWaver.lha                   mus/play    54K  OS3 MP3 Streamer for MAS Pl...       
AmiBookReader.lha              text/dtp   5.0M  OS3 eBook, comic and docume...         
MisterMartin.zip               text/tfont 711K  GEN Mister Martin Font                       
ancient.lha                    util/arc   717K  MOS Decompress ancient form...               
ltx-cb14.lha                   util/boot    8K  OS3 CBoot v1.4 - Ultimate B...      
Ogonek.lha                     util/conv   46K  OS3 Convert Polish catalogs... 
VATestprogram.zip              util/misc   12M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
xxd.lha                        util/misc   37K  VAR Hex dump utility and vi...
(snx)

[Meldung: 19. Jul. 2026, 05:46] [Kommentare: 0]
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