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|19.Jul.2026
| Aminet-Uploads bis 18.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.07.2026 dem Aminet hinzugefügt:
MiniFTP.lha comm/tcp 25K OS3 lightweight FTP Client ... TelegramAmiga-AROS.lha comm/tcp 283K ARO Native MTProto Telegram... TelegramAmiga-AROS64.lha comm/tcp 383K ARO Native MTProto Telegram... TelegramAmiga-MOS.lha comm/tcp 396K MOS Native MTProto Telegram... TelegramAmiga-OS4.lha comm/tcp 366K OS4 Native MTProto Telegram... TelegramAmiga.lha comm/tcp 263K OS3 Native MTProto Telegram... thewire13-sana2-sdk.zip comm/tcp 12K OS3 TheWire13 TCP/IP stack ... TheWire13.lha comm/tcp 140K OS3 lightweight TCP/IP stac... Amelinium.lha comm/www 3.4M OS3 Modern Amiga Web Browse... KP-CRACKTRO2026.zip demo/aga 1.1M OS3 Oldschool demo from sha... AmiBlocksIDE.lha dev/c 66K OS3 Code::Blocks-inspired n... HWP_HTTPStreamer.lha dev/hwood 71K VAR Stream HTTP files with ... CFish.lha game/board 366K OS4 Strong UCI chess engine ZZDoom.lha game/shoot 448K OS3 Doom port for MNT ZZ900... DuneLegacy_RTG.lha game/strat 4.0M OS3 Amiga port of Dune 2 (D... Polanie-RTG-amiga.lha game/strat 152K OS3 Polanie (1996) Amiga RT... ttycity.lha game/think 1.4M MOS Micropolis (SimCity) fo... 3doc_i386-aros_v1.80.lha gfx/3d 2.4M ARO 3D Object Converter for... 3doc_m68020_v1.80.lha gfx/3d 2.4M OS3 3D Object Converter for... 3doc_ppc-morphos_v1.80.lha gfx/3d 3.2M MOS 3D Object Converter for... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 12M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... Amico8.lha misc/emu 477K OS3 PICO-8 fantasy console ... make.lha misc/emu 153K OS3 Fantasy 8 bit style ret... AmiPG_CLI.lha mus/midi 27K OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5... AmiPG.lha mus/midi 77K OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5... MASWaver.lha mus/play 54K OS3 MP3 Streamer for MAS Pl... AmiBookReader.lha text/dtp 5.0M OS3 eBook, comic and docume... MisterMartin.zip text/tfont 711K GEN Mister Martin Font ancient.lha util/arc 717K MOS Decompress ancient form... ltx-cb14.lha util/boot 8K OS3 CBoot v1.4 - Ultimate B... Ogonek.lha util/conv 46K OS3 Convert Polish catalogs... VATestprogram.zip util/misc 12M OS3 Versatile Amiga Testpro... xxd.lha util/misc 37K VAR Hex dump utility and vi...(snx)
[Meldung: 19. Jul. 2026, 05:46] [Kommentare: 0]
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