|20.Jul.2026
| Dogfights im Asteroids-Stil: Hyper Wings 2.51
Christian Geldmanns in Assembler geschriebenes "Hyper Wings" ist ein Shooter, bei dem sich zwei menschliche oder computergesteuerte Kombattanten mit einer von Asteroids entliehenen Steuerung bekämpfen. Das Update auf die Version 2.51 behebt einen Fehler in der Waffenhandhabung: in einigen Fällen wurde beim Schießen die Munition der falschen Waffe verringert. Außerdem die WHDLoad-Vorinstallationsversion auf Version 2.51 aktualisiert. (dr)
[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:36] [Kommentare: 1 - 21. Jul. 2026, 01:03]
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