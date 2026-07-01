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|20.Jul.2026
Thomas Cherryhomes
| Linux: IFF-ILBM-Bildanzeiger ilbmview 1.0.0
ilbmview ist ein für Linux geschriebener kleiner, abhängigkeitsarmer Bildbetrachter für klassische Amiga-IFF-ILBM-Bilder, die in einem nativen Wayland-Fenster dargestellt werden. Das Bild wird automatisch an die Fenstergröße angepasst, wobei das Seitenverhältnis beibehalten wird. Durch Schließen des Fensters wird das Programm beendet.
Der CAMG-Viewport-Modus wird vollständig unterstützt, sodass Bilder mit der korrekten Geometrie und Palette angezeigt werden, einschließlich HAM, Extra-Half-Brite, Hi-Res und Interlace. Funktionen:
[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:43] [Kommentare: 1 - 20. Jul. 2026, 23:27]
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