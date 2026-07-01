Linux: IFF-ILBM-Bildanzeiger ilbmview 1.0.0

ilbmview ist ein für Linux geschriebener kleiner, abhängigkeitsarmer Bildbetrachter für klassische Amiga-IFF-ILBM-Bilder, die in einem nativen Wayland-Fenster dargestellt werden. Das Bild wird automatisch an die Fenstergröße angepasst, wobei das Seitenverhältnis beibehalten wird. Durch Schließen des Fensters wird das Programm beendet.



Der CAMG-Viewport-Modus wird vollständig unterstützt, sodass Bilder mit der korrekten Geometrie und Palette angezeigt werden, einschließlich HAM, Extra-Half-Brite, Hi-Res und Interlace. Funktionen: Analysiert IFF-ILBM: BMHD, CMAP, CAMG, BODY (unbekannte Blöcke werden übersprungen).

ByteRun1 (PackBits)-Komprimierung und unkomprimiertes BODY.

Anzeigemodi:

Einfache indizierte Darstellung, 1-8 Bitebenen



EHB (Extra-Half-Brite), 6 Ebenen / 64 Farben



HAM6 (OCS, 4096 Farben) und HAM8 (AGA)



24-Bit-/32-Bit-Tiefe (direktes RGB) ILBM

Palettenbehandlung: OCS-12-Bit-Paletten (4 Bit pro Gun, gespeichert im hohen Nibble) werden auf den vollen Bereich erweitert; CAMG-Garbage-Bits werden bereinigt und anhand der Ebeneanzahl kreuzvalidiert.

Authentisches Amiga-Pixel-Seitenverhältnis: Verwendet die BMHD-Seitenverhältnisfelder, sofern vorhanden, andernfalls wird es aus CAMG-Hi-Res/Interlace abgeleitet. Das Bild wird mit korrekten Proportionen und schwarzen Letterbox-/Pillarbox-Balken in das Fenster angepasst.

Skalierung nach dem "Nearest-Neighbor"-Prinzip (scharfe Pixel), Live-Neuskalierung bei Änderung der Fenstergröße.

Beenden durch Schließen des Fensters oder durch Drücken von Esc / q. (dr)



[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:43] [Kommentare: 1 - 20. Jul. 2026, 23:27]

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