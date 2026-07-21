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|21.Jul.2026
| Klassiker in Entwicklung: Open Transport Tycoon Deluxe für AmigaOS 3.x (Update)
OpenTTD, die quelloffene Neuimplementierung des Transportstrategie-Klassikers Transport Tycoon Deluxe, befindet sich für den 68k-Amigas mit AGA-Chipsatz in Entwicklung. Der gestern veröffentlichte erste Build (0.1) ist bereits in Ansätzen spielbar. Der Port basiert auf OpenTTD 1.0.5 und befindet sich noch in der aktiven Entwicklungsphase, aktuell ist Version 0.4.1.
Seit dem ersten spielbaren Build wurden unter anderem Absturzursachen behoben, die Mindestanforderung von 68040 auf 68030 mit FPU gesenkt und Soundeffekte über Paulas Hardware-Kanäle implementiert - ohne Softwaremixer, direkt per DMA. Tastatursteuerung, Netzwerk und Musik fehlen noch.
Voraussetzungen sind ein AGA-Amiga mit 68030 mit FPU (68040/40 empfohlen, 68060/50 für volle Geschwindigkeit), 16 MB Fast RAM, AmigaOS 3.x. OpenGFX und OpenSFX sind im Archiv enthalten; das Original-TTD wird nicht benötigt.
Der Quellcode und Download stehen auf GitHub bereit.
Update: (21.07.26, 17:18, nba)
Die eben veröffentlichte Version 0.5.0 bringt Picasso96/RTG-Unterstützung mit 8bpp-Screenmodi ab 400×300, kompatibel mit Picasso96 und CyberGraphX. Da OpenTTD intern ohnehin in einem 8bpp-Puffer rendert, entfällt auf RTG-Systemen die aufwendige Chunky-to-Planar-Konvertierung vollständig (und damit der größte Flaschenhals des AGA-Treibers). (nba)
[Meldung: 21. Jul. 2026, 12:42] [Kommentare: 4 - 21. Jul. 2026, 23:55]
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