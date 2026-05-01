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|22.Jul.2026
| Jump 'n' Run: Blue and Red - Fight the Robots 1.7
"Blue and Red - Fight the Robots" ist ein von Arcade-Klassikern wie Rainbow Islands inspiriertes Spiel (amiga-news.de berichtete). Die Version 1.7 bereinigt Fehler - u.a. sollte das Pausieren auf dem Amiga CD³² nun korrekt funktionieren. (snx)
[Meldung: 22. Jul. 2026, 09:08] [Kommentare: 0]
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