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|22.Jul.2026
HunoPPC (E-Mail)
| AmigaOS 4: Vorbestellbarkeit einer physischen Version der Prey-2026-Engine
Hugues 'HunoPPC' Nouvel arbeitet an einer Anpassung der quelloffenen Engine für AmigaOS 4, mit welcher sich u.a. der vor zwanzig Jahren erschienene Ego-Shooter Prey (Wikipedia) spielen lässt, wenn man die Originaldateien besitzt. Das Vorhaben nähert sich der Fertigstellung, wie ein soeben veröffentlichtes Video dokumentiert - es laufe mit 25–35 FPS in 1080p, weitere Angaben sind in der Videobeschreibung zu finden.
Freunde physischer Produkte können unter dem Titellink eines von 25 Exemplaren einer DVD mit Verpackung vorbestellen. Enthalten sind die Engine-Portierung von HunoPPC einschließlich seiner EGL_wrap-Bibliothek, ein Installationsprogramm, mit dem die Originaldateien von der CD des PC-Spiels kopiert werden, eine Beschreibung, das Bild für die DVD-Hülle und ein Aufkleber für die DVD. (snx)
[Meldung: 22. Jul. 2026, 11:35] [Kommentare: 1 - 22. Jul. 2026, 14:41]
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