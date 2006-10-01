23.Jul.2026









"Apollo Vampire Lair" vertreibt Schwarzkopien von "Robin Hood"

Apollo Vampire Lair ist ein beim Finanzdienstleister ko-fi.com gehostetes Abo-Modell für den Vertrieb von Apollo-spezifischer Software, dessen Betreiber nirgendwo genannt werden. Für einen monatlichen Obolus von 3, 6 oder 9 Euro erhalten Mitglieder Zugriff auf exklusive Software für Apollo-basierte Rechner. Glaubt man den Verlautbarungen des Anbieters, dürften mit den Beiträgen der Unterstützer monatlich an die 2000 Euro eignenommen werden: In einem älteren Post ist von "200 Unterstützern, die monatlich 1200 Euro Einnahmen generieren" die Rede, in einem aktuellen Eintrag begrüßt man das 333. Mitglied.



Im Shop werden die Produkte aufgeführt, auf die zahlende Unterstützer exklusiv Zugriff erhalten. Darunter sind Updates für ehemals kostenlos vertriebene Tools, Portierungen von Linux-Spielen, eine Handvoll nützlicher Helfer für Apollo-Besitzer - und Demoversionen einer Apollo-Portierung von Robin Hood: Legend of Sherwood.



Dieses Echtzeit-Taktikspiel von Spellbound wurde 2006 von Runesoft für MorphOS umgesetzt. Zuständiger Programmierer damals: Gunnar von Boehn, heute Kopf des Apollo-Projekts. 2023 hatte Willem Drijver vom Apollo-Team bekanntgegeben, dass er an einer Portierung des Titels auf die Apollo-Hardware arbeitet. Gunnar von Boehn, der die dafür notwendigen Quelltexte bereitgestellt hatte, bestätigte damals auf Nachfrage von amiga-news.de, dass man in Kontakt mit den Rechteinhabern sei und einen kommerziellen Vertrieb plane.



In den drei Jahren seit dieser Ankündigung sind in schöner Regelmäßigkeit neue Videos erschienen, die den aktuellen Stand dokumentieren sollen. Außerdem gab es mehrfach Verlautbarungen zum Stand der Verhandlungen mit dem Rechteinhaber. Zuletzt hieß es Anfang November, dass sich die Lizenzierung wegen des Wechsels der Kontaktperson beim Publisher verzögere und die Veröffentlichung von Robin Hood sich auf das erste Quartal 2026 verschiebe.



Nachdem mehrere Nutzer uns bestätigten, dass Apollo Vampire Lair bereits Demoversionen von Robin Hood vertreibt, und zunehmend auch entsprechende Äußerungen in Amiga-Foren zu finden sind (Beispiel), haben wir nachgefragt, ob denn zwischenzeitlich eine Lizenz vorliegt. Gunnar von Boehn, der ja ursprünglich den Quelltext zur Verfügung gestellt hatte - widerrechtlich, wie sich bald herausstellen sollte - verwies uns lediglich ohne weitere Erläuterungen an die anonyme Kontaktadresse info@apollo-vampire-lair.com, eine erneute Nachfrage wurde ignoriert.



Auf eine entsprechende Anfrage an die genannte Adresse erhielten wir Antwort von Willem Drijver. Nein, eine Lizenz für den Vertrieb von Robin Hood habe man nicht. Auf unser erstauntes Nachhaken, ob er uns gerade offiziell bestätigt habe, dass er Schwarzkopien gegen Geld vertreibe, kam die lapidare Rückmeldung, dass er die Verwunderung nicht verstehe, aber gerne für "weitere Fragen zum eigentliche Spiel" zur Verfügung stehe.



Auch Maxime Geraci vom französische Publisher Microids, bei dem die Rechte an "Robin Hood" inzwischen liegen, bestätigt uns, dass keine entsprechende Lizenz vorliegt: Das von uns beschriebene Apollo-Projekt ist dort nicht bekannt, Robin Hood habe weiterhin kommerziellen Status und man behalte sich rechtliche Schritte vor.



Sieht man sich die im Shop von Apollo Vampire Lair aufgeführten Produkte an, stößt man auf weitere aus urheberrechtlicher Sicht fragwürdige Angebote: Mit "ApolloBoot" wird eine Serie von Tools angeboten, die unter UAE bootfähige Medien für die Apollo-Hardware erstellen - mit einer, drei oder gleich allen zehn verfügbaren Betriebssystem-Optionen. Eine der auswählbaren Optionen ist ein alter Bekannter: "Coffin OS" ist im Wesentlichen eine leicht an Apollo angepasste Schwarzkopie von AmigaOS 3.9. Auch die noch kommerziell vertriebenen Produkte AmigaOS 3.2.3 und AmiKit kann man sich so ohne große Umstände mit Apollo-Boot auf ein Bootlaufwerk installieren lassen. Hier muss man die entsprechenden, urheberrechtlich geschützten Bestandteile jedoch selbst beibringen - es sei denn, man kann dem Team von Apollo Vampire Lair mittels Kaufbeleg nachweisen, dass man im Besitz einer Lizenz ist: Dann enthält der Download bereits alle notwendigen Komponenten.



Benny Damsgaard von Hyperion teilt uns mit, dass diese Vorgehensweise durch die Lizenzbestimmungen von AmigaOS 3.2.3 nicht gedeckt sei. Abgesehen davon sei 3.2.3 nur für die Nutzung auf Geräten lizensiert, auf denen bereits ein älteres AmigaOS installiert ist. Hyperion wisse nicht, wer hinter Apollo Vampire Lair steckt, werde den Verstoß gegen Hyperions Rechte jedoch bei ko-fi.com melden.



Hinweis der Redaktion: amiga-news.de stellt hiermit die Berichterstattung zu Apollo Vampire Lair ein. Auch zu exklusiv dort vertriebener Software wird es deswegen in Zukunft keine Meldungen mehr geben. (cg)



[Meldung: 23. Jul. 2026, 22:04] [Kommentare: 18 - 24. Jul. 2026, 19:34]

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