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24.Jul.2026



 Bildbearbeitung: Graphic Designer 1.05
Graphic Designer kombiniert Ansätze von Bildbearbeitungs-, DTP- sowie Präsentationsprogrammen und erlaubt das Gestalten von Illustrationen mit bis zu zwölf Ebenen, die später als IFF-Bilddatei exportiert werden können. Die Version 1.05 behebt in erster Linie Fehler, außerdem wurden die FAQ um einige weitere Punkte ergänzt. (dr)

[Meldung: 24. Jul. 2026, 07:37] [Kommentare: 0]
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