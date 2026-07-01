|24.Jul.2026
| Amiga Multi-purpose Arcade Combat Simulator: AMACS 0.556
AMACS (Amiga Multi-purpose Arcade Combat Simulator) ist ein militärisch orientierter Zielschießsimulator für Amiga-Computer. Das Projekt ist inspiriert vom Multi-purpose Arcade Combat Simulator (MACS), einem Schießtrainingsprogramm der US-Armee, das ursprünglich in den 1980er Jahren für Systeme wie den Apple II und den Commodore 64 entwickelt und später für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) angepasst wurde.
AMACS ist keine direkte Portierung. Stattdessen bildet es die zentralen Trainingskonzepte von MACS nach und nutzt dabei die Möglichkeiten und die Benutzererfahrung von AmigaOS. Im Gegensatz zur SNES-Version, die auf eine Lightgun angewiesen war, ist AMACS für die Verwendung mit Standard-Amiga-Peripheriegeräten wie Joysticks, Mäusen und Tastaturen ausgelegt. Die erste öffentliche Version 0.556 benötigt Kickstart 3.x, die lowlevel.library und 1 MB RAM. (dr)
[Meldung: 24. Jul. 2026, 08:20] [Kommentare: 0]
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