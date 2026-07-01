amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
25.Jul.2026



 Web-basierter Emulator vAmigaWeb: polishing the 2nd gen memory heatmap viewer
Der "Memviewer" in vAmigaWeb ist weiter ausgebaut worden: Unter anderem zeigt er jetzt Lesezugriffe durch die CPU in grün, Schreibzugriffe in rot, Blitter-Schreibzugriffe in blau. Auch die Übersicht über das RAM nutzt jetzt eine "Heatmap", um Bereiche mit aktiven Zugriffen zu illustrieren, das Kickstart-ROM wird hier jetzt neuerdings ebenfalls berücksichtigt. (cg)

[Meldung: 25. Jul. 2026, 22:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.